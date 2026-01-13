Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    ദുബൈ കെ.എം.സി.സി മെംബർഷിപ് സ്വീകരിച്ചു

    ദുബൈ കെ.എം.സി.സി മെംബർഷിപ് സ്വീകരിച്ചു
    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് ഷി​ദി​ൻ​നാ​ഥി​ന് ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദു​ബൈ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബേ​പ്പൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യി​രു​ന്ന ദ​ലി​ത് ലീ​ഗ് നേ​താ​വ് ഗോ​പി പ​രു​ത്തി​പ്പാ​റ​യു​ടെ മ​ക​ൻ ഷി​ദി​ൻ​നാ​ഥ് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ത്തു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ ഷി​ദി​ൻ​നാ​ഥി​ന് മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കൈ​മാ​റി.

    ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല, കെ.​പി.​എ സ​ലാം, അ​ബ്‌​ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, ഒ. ​മൊ​യ്തു, പി.​വി നാ​സ​ർ, ആ​ർ.​ഷു​ക്കൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര, നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ, അ​ഡ്വ.​സാ​ജി​ദ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, കെ.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​ലൊ​ടി, നൗ​ഫ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, മു​സ്ത​ഫ വേ​ങ്ങ​ര, കെ.​പി.​പി ത​ങ്ങ​ൾ, എ​ൻ.​സി ജ​ലീ​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി അം​ഗ​ത്വം സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഷി​ദി​ൻ​നാ​ഥി​നെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ.​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ പൊ​ട്ട​ങ്ക​ണ്ടി ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​ലാ​ണ് പി​ന്നാ​ക്ക ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ട​ന​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

