    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 8:38 AM IST

    ദുബൈ കെ.എം.സി.സി ഭരണഘടനാ സെമിനാർ നാളെ

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൂ​ലി​ക ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സെ​മി​നാ​ർ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഏ​ഴി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ‘ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന: നീ​തി സ​മ​ത്വം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് പേ​രാ​മ്പ്ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ റോ​യ് റാ​ഫേ​ൽ, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന​റ്റ് അം​ഗം അ​ഡ്വ.​എ​ൻ.​എ ക​രീം, ഡോ. ​ശ​രീ​ഫ് പൊ​വ്വ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും.

