Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈ കെ.എം.സി.സി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 9:35 AM IST

    ദുബൈ കെ.എം.സി.സി ഭരണഘടന സെമിനാർ ശ്രദ്ധേയം

    text_fields
    bookmark_border
    ദുബൈ കെ.എം.സി.സി ഭരണഘടന സെമിനാർ ശ്രദ്ധേയം
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൂ​ലി​ക ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സെ​മി​നാ​ർ കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ്

    പേ​രാ​മ്പ്ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: മ​തേ​ത​ര​ത്വ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഒ​രു ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ണ്ടെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യെ ലോ​ക​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൂ​ലി​ക ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സെ​മി​നാ​ർ.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​ര്യാ​ദ​ക​ൾ നി​രാ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും അ​ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നും സെ​മി​നാ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന: നീ​തി, സ​മ​ത്വം, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു വി​ഷ​യം. വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് പേ​രാ​മ്പ്ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    തൂ​ലി​ക ഫോ​റം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ റോ​യ് റാ​ഫേ​ൽ, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന​റ്റ് മെം​ബ​ർ അ​ഡ്വ. എ​ൻ.​എ. ക​രീം, ഡോ. ​ഷ​രീ​ഫ് പൊ​വ്വ​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു. വി.​കെ.​കെ റി​യാ​സ് ആ​മു​ഖ​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റാ​ഫി പ​ള്ളി​പ്പു​റം സ്വാ​ഗ​ത​വും ടി.​എം.​എ സി​ദ്ദീ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    തൂ​ലി​ക ഫോ​റം ന​ട​ത്തി​യ ലേ​ഖ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​ഷ്റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സ​ദ​സ്സി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​റി​ച്ചാ​ണ്ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ച്ചി, നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ, തൂ​ലി​ക ഫോ​റം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മൂ​സ കൊ​യ​മ്പ്രം , മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ് ത​ളി​ക്കു​ളം , മു​ജീ​ബ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ബ​ഷീ​ർ കാ​ട്ടൂ​ർ, ന​ബീ​ൽ നാ​ര​ങ്ങോ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ ലേ​ഖ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റി. ഫി​റോ​സ് എ​ള​യേ​ട​ത്ത് (ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം), സി.​കെ ഷം​സി (ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം), സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ് (മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsdubai KMCCseminar
    News Summary - Dubai KMCC Constitution Seminar is noteworthy
    Similar News
    Next Story
    X