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    ബീമാപ്പള്ളി റഷീദിന്‍റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച്​ കെ.എം.സി.സി

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    ബീമാപ്പള്ളി റഷീദിന്‍റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച്​ കെ.എം.സി.സി
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    ദുബൈ: കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിര്യാതനായ മുസ്​ലിം ലീഗ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പ്രസിഡന്‍റ്​ ബീമാപ്പള്ളി റഷീദ് പൊതുപ്രവർത്തനം ജീവിത തപസ്യയാക്കിയ നേതാവാണെന്ന് ദുബൈ കെ.എം.സി.സി സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടിങ്​ പ്രസിഡന്‍റ്​ ഇസ്മായിൽ ഏറാമലയും ആക്ടിങ്​ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഫ്സൽ മെട്ടമ്മലും അനുസ്മരിച്ചു.

    തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ മുസ്​ലിം ലീഗിനും പോഷക സംഘടനകൾക്കും താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന അദ്ദേഹം മുഴുവൻ സമയ പൊതുപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിയോഗം ലീഗിനും യു.ഡി.എഫിനും തീരാനഷ്ടമാണെന്നും ദുബൈ കെ.എം.സി.സി അനുശോചിച്ചു.

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    News Summary - Dubai KMCC Condoles Demise of Bemapally Rasheed
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