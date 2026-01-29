Begin typing your search above and press return to search.
    ദു​ബൈ ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ: ഒ​മ്പ​തു​കാ​ര​ന്​ ഒ​രു കി​ലോ സ്വ​ർ​ണം സ​മ്മാ​നം

    ദു​ബൈ ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ: ഒ​മ്പ​തു​കാ​ര​ന്​ ഒ​രു കി​ലോ സ്വ​ർ​ണം സ​മ്മാ​നം
    ദു​ബൈ ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തൗ​ഹി​ദ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല​

    അ​നി​കേ​തി​ന്​​ ഒ​രു കി​ലോ സ്വ​ർ​ണം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ഷോ​പ്പി​ങ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ് ന​ട​ത്തി​യ ഗോ​ൾ​ഡ്​ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ ഒ​മ്പ​തു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്​ ഒ​രു കി​ലോ സ്വ​ർ​ണ സ​മ്മാ​നം. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​നി​കേ​ത്​ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ഗോ​ൾ​ഡ്​ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ അ​ഞ്ച്​ ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ദി​ർ​ഹം വി​ല​വ​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ദു​ബൈ ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ്, ദു​ബൈ​യി​ലെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ റാ​ഫി​ൾ ഡ്രോ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ വി​ജ​യി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്​. പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദു​ബൈ ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തൗ​ഹി​ദ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല​ അ​നി​കേ​തി​ന്​​ ഒ​രു കി​ലോ സ്വ​ർ​ണം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഡി.​എ​സ്.​എ​ഫ്​ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ദു​ബൈ ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റി​ൽ നി​ന്ന്​ പ​ർ​ച്ചേ​സ്​ ന​ട​ത്തി​യ​വ​രി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

