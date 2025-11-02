Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:48 AM IST

    ദു​ബൈ ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സം വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ

    2030ഓ​ടെ 40ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കും
    ദു​ബൈ ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സം വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ
    ദു​ബൈ: 2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ദു​ബൈ​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 40 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വ​ർ​ധി​ച്ചേ​ക്കും. നി​ല​വി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റം പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടീ​കോം ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക്ല​സ്റ്റ​റാ​യ ദു​ബൈ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സി​റ്റി​യും ദു​ബൈ നോ​ള​ജ് പാ​ർ​ക്കും ചേ​ർ​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പു​തി​യ ധ​വ​ള​പ​ത്ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഉ​ന്ന​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ നേ​താ​ക്ക​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ഗോ​യി​ങ്​ ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്കും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള ഒ​രു ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ദു​ബൈ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    സ​മീ​പ​കാ​ല പ​ഠ​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ദു​ബൈ​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 2024–25 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 42,000ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. 2029–30 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഇ​ത്​ കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​ർ​ന്ന്​ പ്ര​വേ​ശ​നം 40 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 37 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​ച്ച​തി​നെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ദു​ബൈ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സി​റ്റി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​ഹ​മ്മ​ദാ​ബാ​ദ്(​ഐ​ഐ.​എം.​എ) ആ​ദ്യ​ത്തെ വി​ദേ​ശ കാ​മ്പ​സ് തു​റ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​ത​ട​ക്കം വി​വി​ധ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ​യി​ലെ ക​രി​യ​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത കോ​ഴ്​​സു​ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​യ വ്യ​വ​സാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. 73 ശ​ത​മാ​നം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ദു​ബൈ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ജോ​ലി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ബി​രു​ദ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കാ​നും ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണെ​ന്നും പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:DubaiUAE NewsHigher EducationDevelopments
