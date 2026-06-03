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    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Jun 2026 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jun 2026 11:25 AM IST

    സ്വകാര്യതക്കൊപ്പം സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കാൻ ദുബൈ കാമറ ഉപയോഗത്തിൽ പുതിയ നിയമം

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    സ്വകാര്യതക്കൊപ്പം സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കാൻ ദുബൈ കാമറ ഉപയോഗത്തിൽ പുതിയ നിയമം
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    ദുബൈ: നിയമലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജുഡീഷ്യൽ വിധികളും തീരുമാനങ്ങളും ഉത്തരവുകളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും കാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ദുബൈയിൽ പുതിയ പ്രമേയം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ പ്രമേയത്തിലാണ് ഈ നിർദേശങ്ങൾ. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം, എവിടെയൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പുതിയ നിയമങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കുന്നു.

    ബോഡി കാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിയമപരവും ധാർമികവുമായ ചുമതലകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്​തികളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായ പരിശീലനം നൽകണമെന്ന്​ പുതിയ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. ഈ പ്രമേയം പ്രായോഗികമാക്കുക, നിയമലംഘനങ്ങളും എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്‍റ്​ നടപടികളും രേഖപ്പെടുത്തുക, ദൃശ്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നിവയെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിശീലനത്തിന്‍റെ പരിധിയിൽ വരും.

    വീടുകൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, വസ്ത്രം മാറുന്ന മുറികൾ തുടങ്ങിയ അതീവ വ്യക്തിഗത സ്വകാര്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിത്രീകരണം പൂർണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. റെക്കോർഡിങ്​ നടക്കുമ്പോൾ ആ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ അറിയിച്ചിരിക്കണം.

    സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും

    ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കണം. അനുമതിയില്ലാത്തവർ ഇത് കാണുന്നതോ ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതോ തടയുകയും വേണം. ദുബൈ നിയമങ്ങൾക്ക്​ അനുസൃതമായിരിക്കണം ദൃശ്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്.

    ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം, അതത് അതോറിറ്റിയുടെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുക. വ്യക്തിഗത ഉപകരണങ്ങളിലോ അനുമതിയില്ലാത്ത സിസ്റ്റങ്ങളിലോ ദൃശ്യങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യാനോ, സൂക്ഷിക്കാനോ, കൈമാറാനോ പാടില്ല. വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ​​നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

    ദൃശ്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക, രഹസ്യാത്മകത ഉറപ്പാക്കുക. ലിഖിത അനുമതിയോടെയും നിർദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കായും മാത്രമേ ഇവ ഉപയോഗിക്കാനും പങ്കുവെക്കാനും അനുമതി നൽകാനും പാടുള്ളൂ. ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ പ്രമേയം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

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    TAGS:DubailawNew LawsUAE
    News Summary - Dubai introduces new camera law to ensure privacy and transparency
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