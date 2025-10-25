Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    25 Oct 2025 9:16 AM IST
    25 Oct 2025 9:16 AM IST

    ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി ഭാ​ഷ സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു

    പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ
    ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി ഭാ​ഷ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂ​മി​ന്‍റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മൂ​വ​ൻ​പി​ക്ക് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി ഭാ​ഷ സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു. അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യു​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി അ​റ​ബ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണെ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലാ​ണ് മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ്മേ​ള​നം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    73 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 1700 അ​ക്കാ​ദ​മി വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഭാ​ഷാ​പ​ണ്ഡി​ത​രും ഗ​വേ​ഷ​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ 800 പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.123 സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യു​ടെ സ​മ​കാ​ലി​ക ച​ല​ന​ങ്ങ​ളും സാ​ഹി​ത്യ സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത് ആ​ധു​നി​ക ടൂ​ളു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​റ​ബി ഭാ​ഷ പ​ഠ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​ക്കും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​നും സം​സ്കാ​ര​ത്തി​നും ന​ൽ​കി​യ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ​മ​ക്തൂം അ​റ​ബി ഭാ​ഷ അ​വാ​ർ​ഡ്​ ശൈ​ഖ ല​ത്വീ​ഫ ബി​ൻ​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ​മ​ക്തൂം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​യി ഡോ. ​ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഇ.​ടി.​സി.​ഇ.​എ​സ് കോ​ള​ജ് മ​ഞ്ചേ​രി), ഡോ.​ഇ. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് (അ​റ​ബി​ക് വി​ഭാ​ഗം കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല), ഡോ.​എ.​ഐ. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് (പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, അ​ൻ​സ്വാ​ർ അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജ്, വ​ള​വ​ന്നൂ​ർ), യൂ​സു​ഫ് ന​ദ് വി ​ഓ​ച്ചി​റ (റി​സ​ർ​ച് സ്കോ​ള​ർ, എം.​യു.​എ കോ​ള​ജ് പു​ളി​ക്ക​ൽ), ഡോ.​ഇ.​കെ സാ​ജി​ദ് (പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, എം.​എം.​ഒ കോ​ള​ജ്, മു​ക്കം) ഡോ. ​സു​ബൈ​ർ വാ​ഴ​മ്പു​റം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ര്യ​ൻ തൊ​ടി​ക, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    X