Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 7:09 AM IST

    ദുബൈ ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമകൂട്ടായ്മ ‘ആര്‍പ്പോണം’ ഒരുക്കി

    ദുബൈ ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമകൂട്ടായ്മ ‘ആര്‍പ്പോണം’ ഒരുക്കി
    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മാ​ധ്യ​മ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘ആ​ര്‍പ്പോ​ണം’ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ ദു​ബൈ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍

    കോ​ണ്‍സ​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ ശി​വ​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മാ​ധ്യ​മ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘ആ​ര്‍പ്പോ​ണം’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ അ​ല്‍ മാ​രി​ഫ് സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം ദു​ബൈ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കോ​ണ്‍സ​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ ശി​വ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    റോ​യ് റാ​ഫേ​ല്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. ടി. ​ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ന്‍ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. എം.​സി.​എ നാ​സ​ര്‍, എ​ല്‍വി​സ് ചു​മ്മാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. വ​നി​താ വി​നോ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും യാ​സി​ര്‍ അ​റ​ഫാ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല ടീ​മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി. മാ​വേ​ലി​യും അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കി​യ​തു​മെ​ല്ലാം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ഒ ​ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​യി​രു​ന്നു ആ​ര്‍പ്പോ​ണ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ സ്പോ​ൺ​സ​ർ.

    TAGS:DubaiIndian Mediagulf
