ദുബൈ ഇന്ത്യന് മാധ്യമകൂട്ടായ്മ ‘ആര്പ്പോണം’ ഒരുക്കിtext_fields
ദുബൈ: ഇന്ത്യന് മാധ്യമ കൂട്ടായ്മ ‘ആര്പ്പോണം’ എന്ന പേരില് ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ദുബൈ അല് മാരിഫ് സ്കൂളില് നടന്ന ആഘോഷം ദുബൈയിലെ ഇന്ത്യന് കോണ്സല് ജനറല് സതീഷ് കുമാര് ശിവന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
റോയ് റാഫേല് അധ്യക്ഷനായി. ടി. ജമാലുദ്ദീന് പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു. എം.സി.എ നാസര്, എല്വിസ് ചുമ്മാര് തുടങ്ങിയവര് സംസാരിച്ചു. വനിതാ വിനോദ് സ്വാഗതവും യാസിര് അറഫാത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. സര്വകലാശാല ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തില് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി.
മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരും കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്ത മത്സരങ്ങളുമുണ്ടായി. മാവേലിയും അത്തപ്പൂക്കളമൊരുക്കിയതുമെല്ലാം ഓണാഘോഷത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടി. ഒ ഗോള്ഡ് ആയിരുന്നു ആര്പ്പോണത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്പോൺസർ.
