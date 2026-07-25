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    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 July 2026 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 8:40 AM IST

    പ്രവാസികളുടെ മക്കൾക്ക് എൻ.ആർ.ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ച് ദുബൈ ഇന്ത‍്യന്‍ കോൺസുലേറ്റ്

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    പ്രവാസികളുടെ മക്കൾക്ക് എൻ.ആർ.ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ച് ദുബൈ ഇന്ത‍്യന്‍ കോൺസുലേറ്റ്
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    ദുബൈ: കോളജ് പ്രവേശനത്തിന് പ്രവാസികളുടെ മക്കൾക്ക് അടിയന്തിരമായി എൻ.ആർ.ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചതായി ദുബൈയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന്​ (ശനിയാഴ്ച) രാവിലെ എട്ട് മുതൽ 12 വരെ അടിയന്തര സേവനം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കോൺസുലേറ്റിന്റ ഗേറ്റ് നമ്പർ ഒന്നിൽ നേരിട്ട് എത്താം. ഈമാസം 31 നകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർക്കാണ് ഈ സേവനം. ഓൺലൈൻ വഴി പൂരിപ്പിച്ച രേഖകളും എംപ്ലോയ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും സഹിതമാണ് അപേക്ഷകർ എത്തേണ്ടതെന്ന് കോൺസുലേറ്റ് അറിയിച്ചു.

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    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Dubai Indian Consulate grants more time for NRI certificate for children of expats
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