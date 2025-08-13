Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകമ്യൂണിറ്റി സൈക്ലിങ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 6:52 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 6:52 PM IST

    കമ്യൂണിറ്റി സൈക്ലിങ്​ റാലി സംഘടിപ്പിച്ച്​ ദുബൈ ഇമിഗ്രേഷൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ പരിപാടി​
    GDRFA Cycling
    cancel
    camera_alt

    ദുബൈ ഇമിഗ്രേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി സൈക്ലിങ്​ റാലിയിൽ നിന്ന്

    ദുബൈ: സമൂഹത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ദുബൈ ഇമിഗ്രേഷൻ (ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ) കമ്യൂണിറ്റി സൈക്ലിങ്​ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. അൽ ഖവാനീജ് ട്രാക്കിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു. ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ലഫ്റ്റനന്‍റ്​ ജനറൽ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അൽ മർറി പരിപാടിയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

    ജീവനക്കാരുടെ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ സ്ഥാപനവും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്​ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സൈക്ലിങ്​ പരിപാടികൾ ജോലിസ്ഥലത്തും പൊതുസമൂഹത്തിലും ആരോഗ്യകരമായ സംസ്കാരം വളർത്താൻ സഹായകമാവും. ശാരീരികക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ജീവനക്കാരുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും മാനസികോല്ലാസവും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും സന്തോഷവും ജീവിതനിലവാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റിന്‍റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം സുസ്ഥിര കായിക വിനോദങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsGDRFACyclingDubai Immigration
    News Summary - Dubai Immigration organizes community cycling rally
    Similar News
    Next Story
    X