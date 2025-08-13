കമ്യൂണിറ്റി സൈക്ലിങ്​ റാലി സംഘടിപ്പിച്ച്​ ദുബൈ ഇമിഗ്രേഷൻ

കമ്യൂണിറ്റി സൈക്ലിങ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ച് ദുബൈ ഇമിഗ്രേഷൻtext_fields
ദുബൈ: സമൂഹത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ദുബൈ ഇമിഗ്രേഷൻ (ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ) കമ്യൂണിറ്റി സൈക്ലിങ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. അൽ ഖവാനീജ് ട്രാക്കിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു. ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അൽ മർറി പരിപാടിയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
ജീവനക്കാരുടെ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ സ്ഥാപനവും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സൈക്ലിങ് പരിപാടികൾ ജോലിസ്ഥലത്തും പൊതുസമൂഹത്തിലും ആരോഗ്യകരമായ സംസ്കാരം വളർത്താൻ സഹായകമാവും. ശാരീരികക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ജീവനക്കാരുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും മാനസികോല്ലാസവും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും സന്തോഷവും ജീവിതനിലവാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം സുസ്ഥിര കായിക വിനോദങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
