Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 6:48 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 6:48 AM IST

    ദു​ബൈ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ര​ക്ത​ദാ​നക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ദു​ബൈ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ര​ക്ത​ദാ​നക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ദു​ബൈ: രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ​യും ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​നു​ഷി​ക ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ദു​ബൈ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ദു​ബൈ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ 3ൽ ​ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘എ​ന്‍റെ ര​ക്തം, എ​ന്‍റെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് സം​രം​ഭം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ദു​ബൈ ഹെ​ൽ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ദു​ബൈ ര​ക്ത​ദാ​ന കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യും ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ​സ് സെ​ക്ഷ​നു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. ദു​ബൈ​യി​ലെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ര​ക്ത​ത്തി​ന്‍റെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ൽ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ദു​ബൈ സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം വീ​ണ്ടും ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ദു​ബൈ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Dubaicampblood donation
