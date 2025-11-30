Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 6:35 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 6:37 AM IST

    ദു​ബൈ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, ഹ​ത്ത അ​തി​ർ​ത്തി, അ​ൽ അ​വീ​ർ, അ​ൽ ജാ​ഫ്​​ലി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ
    ദു​ബൈ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യാ​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, ഹ​ത്ത അ​തി​ർ​ത്തി, അ​ൽ അ​വീ​ർ വ​യ​ല​റ്റേ​ഴ്സ് അ​ക്കോ​മ​ഡേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ, അ​ൽ ജാ​ഫ്​​ലി​യ​യി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ കേ​ന്ദ്രം തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ‘യു​നൈ​റ്റ​ഡ്​’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ 54ാമ​ത്​ ദേ​ശീ​യ ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജാ​ഫ്‌​ലി​യ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ മു​ഖ്യ അ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ​മാ​രും സി​വി​ലി​യ​ൻ-​സൈ​നി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ന്‍റെ ആ​രം​ഭ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡ് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന ഹാ​ളി​ലും ഓ​ഫി​സ് പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും യൂ​നി​യ​ൻ ഡേ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ന​ത് നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​വും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. പൈ​തൃ​ക സാം​സ്കാ​രി​ക മു​ദ്ര​ക​ൾ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് സൂ​ക്കും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ക്ക​മു​ള്ള വി​ദേ​ശി​ക​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. അ​ൽ അ​വീ​റി​ലെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക ദേ​ശീ​യ ദി​ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ദേ​ശീ​യ-​പൈ​തൃ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഹ​ത്ത​യി​ൽ ഹ​ത്ത ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ദി​വ​സ​വും വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ‘ലി​റ്റി​ൽ ട്രേ​ഡ​ർ’ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. ഹ​ത്ത അ​തി​ർ​ത്തി ക​വാ​ട​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജ് ഭൂ​പ​ട​മ​ട​ങ്ങി​യ സ്മ​ര​ണി​ക​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ടെ​ർ​മി​ന​ൽ 3-ൽ ‘​സാ​യി​ദ് ആ​ൻ​ഡ്​ റാ​ശി​ദ്’ കാ​മ്പെ​യ്‌​നി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യ സാ​ല​മും സ​ലാ​മ​യോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ സെ​ഷ​ൻ, ‘ത​സ​വു​ൽ വി​ത്ത് ഹാ​പ്പി​ന​സ്’ കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ‘സാ​യി​ദ് ആ​ൻ​ഡ്​ റാ​ശി​ദ്’ ലോ​ഗോ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്ക​ൽ, പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ക​ളും ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും, യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും.

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ജ​ന്യം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ജ​ന്യം. ദ​ര്‍ബ് ടോ​ളു​ക​ളും ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. ഡി​സം​ബ​ര്‍ മൂ​ന്ന് ബു​ധ​ന്‍ മു​ത​ല്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ങ്, ദ​ര്‍ബ് ടോ​ള്‍ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും എ​ഡി മൊ​ബി​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ​യി​ലും ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം അ​ല്‍ ഖൈ​ല്‍ ഗേ​റ്റ് എ​ന്‍-365​ലും ബ​ഹു​നി​ല കാ​ര്‍ പാ​ര്‍ക്കു​ക​ളി​ലും ഇ​ള​വു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്ന് ദു​ബൈ റോ​ഡ്‌​സ് ആ​ന്‍ഡ് ട്രാ​ന്‍സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ര്‍ടി​എ) പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള തി​ര​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​വും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ദു​ബൈ മെ​ട്രോ, ദു​ബൈ ട്രാം ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​സ​മ​യം ദീ​ര്‍ഘി​പ്പി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

