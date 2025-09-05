Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    5 Sept 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    5 Sept 2025 12:27 PM IST

    ‘മാളത്തണി’ൽ ദുബൈ ഇമിഗ്രേഷൻ വകുപ്പ്​ പങ്കാളികളായി

    ‘മാളത്തണി’ൽ ദുബൈ ഇമിഗ്രേഷൻ വകുപ്പ്​ പങ്കാളികളായി
    ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ടി​യ മാ​ള​ത്ത​ണി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ദു​ബൈ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സം​ഘം

    ദു​ബൈ: ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ടി​യ ദു​ബൈ മാ​ള​ത്ത​ണി​ൽ ദു​ബൈ ഇമി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ്​ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇമി​ഗ്രേ​ഷ​ന്റെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സം​ഘ​മാ​ണ് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​ത്. ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സം​രം​ഭ​മാ​ണ് ദു​ബൈ മാ​ള​ത്ത​ൺ. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യാ​ൻ മാ​ളു​ക​ളിൽ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ 10 വ​രെ​യാ​ണ് സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ്​ നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ചു. ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ‘മാ​ള​ത്ത​ൺ’ സം​രം​ഭം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് 40,000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രാ​ണെ​ന്ന് ദു​ബൈ മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സം​രം​ഭം അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ 15 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15 വ​രെ മൂ​ന്നു മാ​സം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

