    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 1:41 PM IST

    ഡേറ്റ കൈ​മാ​റ്റം ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കും

    ദു​ബൈ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​നും സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ
    ദു​ബൈ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ​യും ദു​ബൈ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ​യും

    മേ​ധാ​വി​ക​ൾ സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഡേറ്റ കൈ​മാ​റ്റം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​ങ്കേ​തി​ക ഏ​കോ​പ​നം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ദു​ബൈ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി (ഡി.​സി.​എ.​എ) ഒ​രു ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി​യും ദു​ബൈ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല ലെ​ൻ​ഗാ​വി​യു​മാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​യും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഒ​രു ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടും. ദു​ബൈ എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യു​ള്ള ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നീ​ക്ക​മാ​ണി​ത്. വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ര​ണ്ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​ക​രാ​ർ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഇ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഡാ​റ്റ കൈ​മാ​റ്റം ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ക​രാ​ർ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും. ഇ​തി​നാ​യി സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കും. നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലും സു​താ​ര്യ​മാ​യും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഡേറ്റ കൈ​മാ​റ്റം പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഇ​തി​ലൂ​ടെ, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട​തും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ര​ണ്ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ധാ​ര​ണ​യാ​യ​ത്.

