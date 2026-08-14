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    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 9:04 AM IST

    ഗസ്സയിലേക്ക് അടിയന്തര സഹായമെത്തിക്കാൻ ‘ദുബൈ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ’ എയർബ്രിഡ്ജ്

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    ഗസ്സയിലേക്ക് അടിയന്തര സഹായമെത്തിക്കാൻ ‘ദുബൈ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ’ എയർബ്രിഡ്ജ്
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    ദുബൈ: ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായങ്ങളും ആരോഗ്യ സാമഗ്രികളും എത്തിക്കുന്നതിനായി ‘ദുബൈ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ’ പുതിയ എയർബ്രിഡ്ജ് സൗകര്യം ആരംഭിച്ചു. യു.എ.ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂമിന്‍റെ നിർദേശപ്രകാരമാണിത്​.

    ഗസ്സയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിക്കും മാനുഷിക ദുരിതങ്ങൾക്കും ആശ്വാസമേകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആദ്യ വിമാനം 11 മെട്രിക് ടൺ അവശ്യമരുന്നുകളുമായി രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ്​ പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ മരുന്നുകൾ, ടെന്‍റുകൾ, പോഷകഗുണമുള്ള ബിസ്കറ്റുകൾ എന്നിവ വഹിച്ച്​ മൂന്ന് വിമാനങ്ങൾ കൂടി ഗസ്സയിലേക്ക് തിരിച്ചു.

    ഈ നാല് സർവീസുകളിലൂടെ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായത്തോടൊപ്പം താൽക്കാലിക അഭയകേന്ദ്രങ്ങളും പോഷകാഹാരങ്ങളും ദുരിതബാധിതർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും. വരും ആഴ്ചകളിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആകെ 150 മെട്രിക് ടൺ വൈദ്യസഹായങ്ങളും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സാമഗ്രികളും ഗസ്സയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സർവിസുകൾ.

    ദുബൈ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയന്‍റെ ആസ്ഥാനത്തുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഗ്ലോബൽ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് സെന്‍ററിൽ മുൻകൂട്ടി സംഭരിച്ചുവെച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളാണ് വിമാനങ്ങളിൽ അയക്കുന്നത്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അടിയന്തര സഹായമെത്തിക്കാനുള്ള ദുബൈയുടെ ആഗോള ശൃംഖലയുടെ കാര്യക്ഷമത അടിവരയിടുന്നതാണ് ഈ ദൗത്യം.

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    TAGS:Gazaworld health organizationEmergency AidDubai Humanitarian
    News Summary - Dubai Humanitarian Airbridge to deliver emergency aid to Gaza
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