    28 Dec 2025 6:46 AM IST
    28 Dec 2025 6:47 AM IST

    പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു​ങ്ങി ദു​ബൈ

    ദു​ബൈ: പു​തു​വ​ത്സ​ര​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്​ ദു​ബൈ ന​ഗ​രം. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ​യി​ൽ 40 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 48 വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ, ദി ​ദു​ബൈ ഫ്രെ​യിം, ദി ​വേ​ൾ​ഡ്​ ഐ​ല​ൻ​ഡ്സ്, ദു​ബൈ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സി​റ്റി, പാം ​ജു​മൈ​റ, പാം ​ജ​ബ​ൽ അ​ലി, ദു​ബൈ ക്രീ​ക്ക്​ ഹാ​ർ​ബ​ർ, ബ്ലൂ ​വാ​ട്ടേ​ഴ്​​സ്, അ​ൽ സീ​ഫ്, മ​ദീ​ന​ത്ത്​ ജു​മൈ​റ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്, എ​ക്സ്​​പോ സി​റ്റി ദു​ബൈ, ദു​ബൈ പാ​ർ​ക്സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ റി​സോ​ർ​ട്​​സ്, അ​ൽ മ​ർ​മൂം ഒ​യാ​സി​സ്, ഹ​ത്ത തു​ട​ങ്ങി​യ​വാ​ണ്​ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ.

    അ​തേ​സ​മ​യം, താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി വി​പു​ല​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 31ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടും. വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലു മു​ത​ൽ അ​ൽ ഇ​സ്തി​ഖ്​​ബാ​ൽ സ്​​ട്രീ​റ്റ്, അ​ൽ മു​സ്ത​ഖ​ബ​ൽ സ്​​ട്രീ​റ്റ്, ലോ​വ​ർ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ റോ​ഡ്, ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ബൊ​ളി​വാ​ട​ർ​ഡ്, ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ അ​ട​ക്കു​ക. എ​ട്ട്​ മ​ണി​യോ​ടെ അ​ൽ മു​ൽ​ത്ത​ഖ (അ​ൽ മു​ലൂ​ക്) സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ അ​ട​ക്കും. അ​പ്പ​ർ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ റോ​ഡ്​ അ​ട​ക്കു​ക രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ്. 11 ഓ​ടെ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡ്​ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും. 31ന്​ ​പു​ല​ർ​ച്ചെ ആ​റു മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടു​വ​രെ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡ്​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ പു​തി​യ നി​യ​​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ യാ​ത്ര പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്യ​ണം. എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ട​വേ​ഴ്​​സ്, ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ, ബി​സി​ന​സ്​ ബേ, ​ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ, ദു​ബൈ മാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ 43 മ​ണി​ക്കൂ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മെ​ട്രോ സ​ർ​വി​സ്​ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ പ​ര​മാ​വ​ധി പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    TAGS:DubaiNew Year celebrationsUAE
