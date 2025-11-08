Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 9:18 AM IST

    ദുബൈ ഗാർഡൻ ഗ്ലോ ഇനി പകലും തിളങ്ങും

    സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും
    ദുബൈ ഗാർഡൻ ഗ്ലോ ഇനി പകലും തിളങ്ങും
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഗ്ലോ ​പ​ക​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്നു. സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ​യാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. നേ​ര​ത്തേ പാ​ർ​ക്ക്​ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മ​ണി മു​ത​ലാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 10 സീ​സ​ണു​ക​ൾ​ക്ക്​ ശേ​ഷം പാ​ർ​ക്ക്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പു​തു​താ​യി സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്ക്​ ഗേ​റ്റ്​ മൂ​ന്നി​ൽ ദു​ബൈ ഫ്രെ​യി​മി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്താ​യാ​ണ്​ തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം വ​ഴി​യാ​ണ്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    പു​തി​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഗ്ലോ ​സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​വീ​ക​രി​ച്ച ദി​നോ​സ​ർ പാ​ർ​ക്ക്, ഫാ​ന്‍റ​സി പാ​ർ​ക്ക്​ എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ടാ​കും. തു​റ​ക്കു​ന്ന തീ​യ​തി​യും ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. 2015ൽ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്​ മു​ത​ൽ ദു​ബൈ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഗ്ലോ ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് താ​മ​സ​ക്കാ​രും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സു​സ്ഥി​ര​ത​യും കാ​ഴ്ച​യും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ തി​ള​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ഐ​സ് പാ​ർ​ക്ക്, മാ​ജി​ക് പാ​ർ​ക്ക്, ആ​ർ​ട്ട് പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ തീം ​സോ​ണു​ക​ൾ കാ​ണാ​നാ​യി ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത് നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ്​ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​റു​ള്ള​ത്.

    News Summary - Dubai Garden Glow will now shine during the day
