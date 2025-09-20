Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Sept 2025 6:56 AM IST
    ദു​ബൈ ഫൗ​ണ്ടേ​ൻ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​നു​​ തു​റ​ക്കും

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത വി​നോ​ദ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ദു​ബൈ ഫൗ​ണ്ടേ​ൻ വീ​ണ്ടും മി​ഴി തു​റ​ക്കു​ന്നു. അ​ഞ്ചു​മാ​സം നീ​ണ്ട ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​​ ശേ​ഷം ദു​ബൈ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് വീ​ണ്ടും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി​ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന്​​ ഇ​മാ​റാ​ത്തു​ൽ യൗ ം ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​ന്നു. പു​തി​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നും നൃ​ത്ത​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ശ​ബ്​​ദ-​വെ​ളി​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​മാ​യി ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ലാ​ണ്​ ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ ഇ​മാ​ർ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടീ​സ്​ ദു​ബൈ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ച​ത്.

    വെ​ള്ള​വും വെ​ളി​ച്ച​വും സം​ഗീ​ത​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച്​ ക​ണ്ണ​ഞ്ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ണ​ക്കി​ന്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ദു​ബൈ ഫൗ​ണ്ടേ​ന്​ സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു ശേ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​വാ​ർ​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം. ഡൗ​ൺ​ടൗ​ൺ ദു​ബൈ​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ്​ ദു​ബൈ ഫൗ​​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ക​ല​യു​ടെ​യും കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ദു​ബൈ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​ത​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള പ്ര​തീ​കം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന ദു​ബൈ​യു​ടെ ഖ്യാ​തി കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​വും പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ.

