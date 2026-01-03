Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ ഫൗ​​ണ്ടേ​നി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 9:50 AM IST

    ദു​ബൈ ഫൗ​​ണ്ടേ​നി​ൽ ഏ​ഴ് വ​രെ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ദു​ബൈ ഫൗ​​ണ്ടേ​നി​ൽ ഏ​ഴ് വ​രെ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ ഫൗ​​ണ്ടേ​ൻ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ​ക്ക്​ സ​മീ​പ​ത്തെ ദു​ബൈ ഫൗ​ണ്ടേ​നി​ൽ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം ജ​നു​വ​രി ഏ​ഴ് വ​രെ നീ​ളും. ‘ഇ​മാ​റാ’​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ 31 മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി ഏ​ഴു​വ​രെ നീ​ളു​മെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    പു​തു​വ​ത്സ​ര രാ​വി​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​നി​ലെ ഷോ ​കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ ക​ണ​ഞ്ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വൈ​കു​ന്നേ​രം 7.30മു​ത​ലാ​ണ്​ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക.

    അ​തേ​സ​മ​യം ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ എ​ല്ലാ അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലും ന​ട​ക്കാ​റു​ള്ള സാ​ധാ​ര​ണ ഷോ 7.30 ​മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി വ​രെ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:new year celebrationUAE Newsdubai fountaingulf news malayalam
    News Summary - Dubai Fountain New Year celebration
    Similar News
    Next Story
    X