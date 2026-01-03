ദുബൈ ഫൗണ്ടേനിൽ ഏഴ് വരെ പുതുവത്സരാഘോഷംtext_fields
ദുബൈ: ബുർജ് ഖലീഫക്ക് സമീപത്തെ ദുബൈ ഫൗണ്ടേനിൽ പുതുവത്സരാഘോഷം ജനുവരി ഏഴ് വരെ നീളും. ‘ഇമാറാ’ണ് ഇത്തവണത്തെ ആഘോഷം ഡിസംബർ 31 മുതൽ ജനുവരി ഏഴുവരെ നീളുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്.
പുതുവത്സര രാവിൽ ഫൗണ്ടേനിലെ ഷോ കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് കണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ കാണാനുള്ള അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ ഒരുങ്ങുന്നത്. വൈകുന്നേരം 7.30മുതലാണ് പ്രകടനങ്ങൾ അരങ്ങേറുക.
അതേസമയം ഈ കാലയളവിൽ എല്ലാ അരമണിക്കൂറിലും നടക്കാറുള്ള സാധാരണ ഷോ 7.30 മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അരങ്ങേറില്ല.
