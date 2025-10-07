Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 8:43 AM IST

    വിസ സേവന നിലവാരം ഉയർത്താൻ ദുബൈ ഫോറം

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ആ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്​
    വിസ സേവന നിലവാരം ഉയർത്താൻ ദുബൈ ഫോറം
    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫോ​റ​ത്തി​ലെ സ​ദ​സ്സ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വി​സ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ്​ (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച്​ പ്ര​ത്യേ​കം ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘ഗ​സ്റ്റ് ഓ​ഫ് ദ ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ക​സ്റ്റ​മ​ർ ഫോ​റം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്​​ ല​ക്ഷ്യം.

    എ​ൻ​ട്രി ആ​ൻ​ഡ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് സെ​ക്ട​ർ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഖ​ല​ഫ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഗൈ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫോ​റ​ത്തി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ, നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗം, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ആ​മ​ർ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ കേ​ൾ​ക്കാ​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​നും ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ നി​ര​വ​ധി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി അ​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ളി​ത​മാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് ഫ​യ​ലു​ക​ൾ തു​റ​ക്ക​ൽ, റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ പു​തു​ക്ക​ൽ, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

