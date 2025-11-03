Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ പെ​യ്​​ഡ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 6:52 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 6:52 AM IST

    ദു​ബൈ പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ് വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച്​ പാ​ർ​ക്കി​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ദു​ബൈ പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ് വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച്​ പാ​ർ​ക്കി​ൻ
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ സി​റ്റി​യി​ലും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ സി​റ്റി​യി​ലു​മാ​ണ്​ പു​തി​യ പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ മേ​ഖ​ല

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ സി​റ്റി​യി​ലും ദു​ബൈ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ സി​റ്റി​യി​ലും ​പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​നാ​ണ്​ പു​തി​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണം. സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ സി​റ്റി​ക്ക്​ കോ​ഡ്​ എ​സും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ സി​റ്റി​ക്ക്​ കോ​ഡ്​ എ​ഫു​മാ​ണ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ 2 ദി​ർ​ഹം, ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ 4, മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ ആ​റ്, നാ​ല്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ എ​ട്ട്, അ​ഞ്ച്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ 10, ആ​റ്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ 12, ഏ​ഴ്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ 14, ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ 20 ദി​ർ​ഹം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ കോ​ഡ്​ എ​സി​ന്​ കീ​ഴി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ നി​ര​ക്ക്. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ​മ​യം രാ​വി​ലെ എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ 10 വ​രെ. 1 മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ 300, മൂ​ന്ന്​ മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ 800, ആ​റ്​ മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ 1,600, വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ 2,800 ദി​ർ​ഹം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ സ​ബ്​​സ്ക്രി​ബ്​​ഷ​ൻ പ്ലാ​നു​ക​ൾ. നി​ശ്ചി​ത കോ​ഡ്​ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ അ​ത​ത്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കോ​ഡ്​ എ​ഫി​ൽ വ​രു​ന്ന താ​രി​ഫു​ക​ൾ: 30 മി​നി​റ്റി​ന്​ 2 ദി​ർ​ഹം, മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ നാ​ല്, 2 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ എ​ട്ട്, മൂ​ന്ന്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ 12, നാ​ല്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ 16, അ​ഞ്ച്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ 20, ആ​റ്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ 24, ഏ​ഴ്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ 28, ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ 32 ദി​ർ​ഹം.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യം രാ​വി​ലെ എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ. സ​ബ്​​സ്ക്രി​ബ്​​ഷ​ൻ പ്ലാ​നു​ക​ൾ: മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ 315, മൂ​ന്ന്​ മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ 840, ആ​റ്​ മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ 1,680, വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ 2,940 ദി​ർ​ഹം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaigulfnewsUAEpaid parking
    News Summary - Dubai expands paid parking
    Similar News
    Next Story
    X