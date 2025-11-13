Begin typing your search above and press return to search.
    ദു​ബൈ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ന്നു

    ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം 1.4 ല​ക്ഷം ച​തു​​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലാ​ണ്​ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം
    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​പാ​ര-​വാ​ണി​ജ്യ മേ​ള​ക​ൾ​ക്കും​ ബി​സി​ന​സ്​ ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ൾ​ക്കും വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന ദു​ബൈ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട വി​ക​സ​നം അ​ന്തി​മ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​ർ (ഡി.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​ടി.​സി) അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 64,000 ച​തു​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ സ്ഥി​രം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ഹാ​ളു​ക​ൾ, 30,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ ഫ്ല​ക്​​സി​ബ്​​ൾ പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1.4 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ​ വി​സ്തൃ​തി​യി​ലാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്രം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ദു​ബൈ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ വേ​ദി​യാ​കു​മെ​ന്ന്​ ഡി.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​ടി.​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​ദി​നം 50,000 പേ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യു​ണ്ടാ​കും. 2031ഓ​ടെ ദു​ബൈ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​നെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ദി​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    2026ലെ ​ഗ​ൾ​ഫു​ഡ്​ ഗ്ലോ​ബ​ൽ, വേ​ൾ​ഡ്​ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ എ​ക്സ്​​പോ എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രി​ക്കും വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം ദു​ബൈ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. പ്ര​ധാ​ന ഹാ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്കും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ്ലാ​സ​യി​ലേ​ക്കും നേ​രി​ട്ട്​ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും. അ​തി​ൽ ഔ​ട്ട്​​ഡോ​ർ ടെ​റ​സു​ക​ളും ആ​ക്​​ടി​വേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​കും. വ​ലി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​രേ​സ​മ​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം അ​നു​വ​ദി​ച്ച്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കും അ​നു​ഭ​വ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് പു​തി​യ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​ത്.

    എ​ക്സ്​​പോ 2020 മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ, എ​ക്സ്​​പോ സി​റ്റി​യി​ലെ അ​ൽ വ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി കാ​ൽ​ന​ട പാ​ത​ക​ളു​മാ​യി ഡി.​ഇ.​സി​യെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും. ​ഇ​ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​​ മെ​ട്രോ​യി​ലേ​ക്ക്​ നേ​രി​ട്ട്​ പ്ര​വേ​ശ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ 50ല​ധി​കം ട്ര​ക്കു​ക​ൾ പാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ്​ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ മി​നി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, പ്രീ​മി​യം എ​ഫ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ബി ​ലോ​ഞ്ചു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്​. 2026ലെ ​പ്ര​ധാ​ന ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ഡി.​ഇ.​സി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട വി​ക​സ​നം തു​ട​രും.

    News Summary - Dubai Exhibition Centre development nears completion
