Madhyamam
    date_range 27 Sept 2025 7:33 AM IST
    date_range 27 Sept 2025 7:33 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ടം

    മൂ​ന്ന്​ ചൈ​നീ​സ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​ ആ​ർ.​ടി.​എ
    ദു​ബൈ: ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്ത്​ വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ട​ത്തി​ന്​ മൂ​ന്ന്​ ചൈ​നീ​സ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). ​ സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്ര​ണ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ ചൈ​നീ​സ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​യ ബൈ​ഡു​വി​ന്‍റെ അ​പ്പോ​ളോ ജി, ​വി​റൈ​ഡ്, പൊ​ണി ഡോ​ട്ട്​ എ.​ഐ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ്​ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ട​ത്തി​ന്​ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ഒ​രു​ക്കി​യ നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ടം ന​ട​ത്തു​ക. ഇ​തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് ഡ്രൈ​വി​ങ്​ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി, ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​മാ​യി ഇ​ത്ത​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ത്തു​​മെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജു​മൈ​റ മോ​സ്കി​ന്‍റെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ലം മു​ത​ൽ ജു​മൈ​റ റോ​ഡ്​ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന നാ​ലു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ലാ​ണ്​ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ അ​പ്പോ​ളോ ഗോ ​ടാ​ക്സി​ക്ക്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 72 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. വ​ള​രെ സ​മ​ർ​ഥ​മാ​യി ലൈ​ൻ മാ​റ്റാ​നും സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ചൈ​ന​ക്ക്​ പു​റ​ത്ത്​ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ അ​പ്പോ​ളോ ഗോ ​ ​ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ചൈ​ന​യി​ലെ 10 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ടം 100 ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ർ‌.​ടി.‌​എ​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ഗോ​ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്ര​ണ ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്ത്​ മു​ൻ​നി​ര ന​ഗ​ര​മെ​ന്ന ദു​ബൈ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

