Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 6:37 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 6:38 AM IST

    ‘ദു​ബൈ സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​സ്’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം

    ‘എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ട്രാ​ക്കി​ലേ​ക്ക്’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി
    ‘ദു​ബൈ സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​സ്’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം
    സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടു​മാ​യി സൈ​ക്കി​ളി​സ്റ്റു​ക​ൾ

    ദു​ബൈ: ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളെ ടൂ​റി​സം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ‘ദു​ബൈ സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​സ്’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ആ​ണ് ‘എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ട്രാ​ക്കി​ലേ​ക്ക്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ദു​ബൈ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ഇ​ക്കോ​ണ​മി ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം, ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദു​ബൈ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഒ​മ്പ​ത് അം​ഗീ​കൃ​ത സൈ​ക്ലി​ങ്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ കാ​യി​ക-​ടൂ​റി​സം അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. നാ​ദ​ൽ ശി​ബ-​മെ​യ്ദാ​ൻ, മു​ഷ്​​രി​ഫ് പാ​ർ​ക്ക്, ജു​മൈ​റ കോ​ർ​ണി​ഷ്, അ​ൽ ഖു​ദ്​​റ/​സൈ​ഹ് അ​ൽ സ​ലാം, ദു​ബൈ മ​റീ​ന, അ​ൽ ഖ​വാ​നീ​ജ്, ദു​ബൈ വാ​ട്ട​ർ ക​നാ​ൽ, മു​ഷ്​​രി​ഫ് മൗ​ണ്ട​ൻ ബൈ​ക്ക് ട്രാ​ക്ക്, ഹ​ട്ട മൗ​ണ്ട​ൻ ബൈ​ക്ക് ട്രാ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​ത​ക​ൾ. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ഓ​രോ ട്രാ​ക്കും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ വെ​ർ​ച്വ​ൽ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​വും, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഫി​സി​ക്ക​ൽ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടും യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നാ​ദ​ൽ ശി​ബ സൈ​ക്ലി​ങ്​ ട്രാ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്നു. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി, ദു​ബൈ ഗ​വ. മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി ബി​ൻ സാ​യി​ദ് അ​ൽ ഫ​ലാ​സി, യു.​എ.​ഇ സൈ​ക്ലി​ങ്​ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മ​ൻ​സൂ​ർ ബു​ഐ​സ​ബ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്.

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ, വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, കാ​യി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

