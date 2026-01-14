Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 14 Jan 2026 9:01 AM IST
    date_range 14 Jan 2026 9:01 AM IST

    ദു​ബൈ സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​സ് സ്മ​ര​ണി​ക സ്റ്റി​ക്ക​ർ വി​ത​ര​ണം

    ദു​ബൈ സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​സ് സ്മ​ര​ണി​ക സ്റ്റി​ക്ക​ർ വി​ത​ര​ണം
    ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ദു​ബൈ സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​സി​ന്റെ സ്വാ​ഗ​ത സ്മ​ര​ണി​ക സ്റ്റി​ക്ക​റു​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ‘ദു​ബൈ സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​സ്’ സ്റ്റി​ക്ക​ർ വി​ത​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ്(​ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് അ​ട​ങ്ങി​യ സ്വാ​ഗ​ത സ്മ​ര​ണി​ക വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    ‘എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ട്രാ​ക്കി​ലേ​ക്ക്’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​നാ​യി ദു​ബൈ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ ത​ന്നെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ കാ​യി​ക സം​സ്കാ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണി​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. സ്റ്റി​ക്ക​റി​ലെ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടെ ‘ദു​ബൈ സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​സ്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കും. ദു​ബൈ​യു​ടെ ടൂ​റി​സം കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ആ​ഡം​ബ​ര ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും ഷോ​പ്പി​ങ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്ര​കൃ​തി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന തു​റ​സ്സാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, സൈ​ക്ലി​ങ്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ, വാ​ക്കി​ങ് പാ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ദു​ബൈ​യു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ‘ദു​ബൈ സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​സ്’ ഈ ​കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്റെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക രൂ​പ​മാ​ണ്.

    2026 ജ​നു​വ​രി 10ന് ​നാ​ദ് അ​ൽ ശി​ബ സൈ​ക്ലി​ങ്​ ട്രാ​ക്കി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ, ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഒ​മ്പ​ത് അം​ഗീ​കൃ​ത സൈ​ക്ലി​ങ്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, വെ​ർ​ച്വ​ൽ സ്റ്റാം​പ് സം​വി​ധാ​നം, മാ​നു​വ​ൽ സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട്, സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളാ​ണ്.

    TAGS:DubaiUAE Newsgulf news malayalam
