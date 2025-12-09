Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 8:08 AM IST

    ദു​ബൈ സി.​എ​സ്.​ഐ ഇ​ട​വ​ക ക്രി​സ്‌​മ​സ് ക​രോ​ൾ ന​ട​ത്തി

    ദു​ബൈ സി.​എ​സ്.​ഐ ഇ​ട​വ​ക ക്രി​സ്‌​മ​സ് ക​രോ​ൾ ന​ട​ത്തി
    ദു​ബൈ ഹോ​ളി ട്രി​നി​റ്റി ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ സി.​എ​സ്.​ഐ മ​ല​യാ​ളം ഇ​ട​വ​ക ന​ട​ത്തി​യ

    ക്രി​സ്‌​മ​സ് കാ​രോ​ൾ ആ​രാ​ധ​ന

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: സി.​എ​സ്.​ഐ മ​ല​യാ​ളം ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ ക്രി​സ്‌​മ​സ് ക​രോ​ൾ ആ​രാ​ധ​ന ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റി​ന്​ വൈ​കീ​ട്ട്​ 6.30ന് ​ദു​ബൈ ഹോ​ളി ട്രി​നി​റ്റി ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി രാ​ജു ജേ​ക്ക​ബി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി.

    ‘കാ​ൻ​ഡേ​റ്റ്​ ഡൊ​മി​നോ’​എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യ ആ​രാ​ധ​ന​യി​ൽ, ഇ​ട​വ​ക ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​വും ജൂ​നി​യ​ർ ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​വും ക്രി​സ്‌​മ​സ് ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. ദു​ബൈ സി.​എ​സ്.​ഐ സൗ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ബ്രൈ​റ്റ് മോ​ഹ​ൻ ദൈ​വ​വ​ച​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഗാ​ന​ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക്ക് ക്വ​യ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ ജൂ​ബി ഏ​ബ്ര​ഹാം, അ​സി. ക്വ​യ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ ജി​നോ മാ​ത്യു ജോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​ഭ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ.​പി. ജോ​ൺ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഗാ​യ​ക​സം​ഘം ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാം ​കു​ര്യ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ബ​ൽ അ​ലി ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ചാ​ൾ​സ് എം. ​ജെ​റി​ൽ, ദു​ബൈ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി റ​വ. എ​ൽ​ദോ പോ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

