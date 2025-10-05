Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 8:03 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 8:03 PM IST

    വ്യാജ ചെക്ക്​ നൽകി കാർ വാങ്ങൽ: പ്രതികളെ നാടു കടത്താൻ ഉത്തരവിട്ട്​ ദുബൈ കോടതി​

    രജിസ്​ട്രേഷൻ റദ്ദു ചെയ്യാനും കോടതി നിർദേശം
    വ്യാജ ചെക്ക്​ നൽകി കാർ വാങ്ങൽ: പ്രതികളെ നാടു കടത്താൻ ഉത്തരവിട്ട്​ ദുബൈ കോടതി​
    Listen to this Article

    ദുബൈ: കാർ വാങ്ങുന്നതിനായി ഉടമക്ക്​ വ്യാജ ചെക്ക്​ നൽകിയ കേസിൽ പ്രതികളെ നാടു കടത്താൻ ഉത്തരവിട്ട്​ ദുബൈ സിവിൽ കോടതി. കാറിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതാവകാശ കൈമാറ്റം അസാധുവാക്കിയ കോടതി, പ്രതികളുടെ പേരിലുള്ള രജിസ്​ട്രേഷൻ റദ്ദ്​ ചെയ്യാനും ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി(ആർ.ടി.എ)യോട്​ നിർദേശിച്ചു.

    ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ്​ പരാതിക്കാരൻ കാർ വിൽക്കുന്നതിനായി ഉടമ ഓൺലൈനിൽ പരസ്യം നൽകിയത്​. വൈകാതെ പ്രതികളിൽ ഒരാൾ ഉപഭോക്​താവെന്ന വ്യാജേന ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. തുടന്ന്​ ​പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ പേരിൽ ബാങ്ക്​ ചെക്ക്​ നൽകി കാറിന്‍റെ വിൽപന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. പ്രതികളെ വിശ്വസിച്ച ഉടമ ചെക്ക്​ പാസാകുന്നതിനിടയിൽ കാറിന്‍റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം പ്രതികൾക്ക്​ കൈമാറുകയും ചെയ്തു.എന്നാൽ, പിന്നീട്​ ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ്​ പ്രതികൾ നൽകിയ ചെക്ക്​ വ്യാജനാണെന്ന്​ ബോധ്യപ്പെട്ടത്​.

    തുടർന്ന്​ ഇയാൾ ദുബൈ ​പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഉടൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച പൊലീസ്​ നാലു ​പ്രതികളേയും പിടികൂടി. ദുബൈ മിസ്​ഡിമീനിയർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന്​ കണ്ടെത്തുകയും നാലു പേർക്കും മൂന്നു മാസം വീതം തടവു ശിക്ഷയും കാറിന്‍റെ വിലയായ 2.9 ലക്ഷം ദിർഹം പിഴയും വിധിച്ചു. നാലു പ്രതികളും ചേർന്നാണ്​ പിഴ അടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്​. പ്രതികൾ നൽകിയ വ്യാജ ചെക്ക്​ കണ്ടുകെട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ട കോടതി, ശിക്ഷാ കാലാവധിക്ക്​ ശേഷം പ്രതികളെ നാടുകടത്താനും നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

