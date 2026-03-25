    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 March 2026 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 25 March 2026 9:38 AM IST

    ദുബൈയിൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നത്​ ആലോചനയിൽ

    ഓൺലൈൻ പഠനം തുടരും
    ദുബൈ: ഓൺലൈൻ പഠനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനുള്ള ആലോചനയുമായി​ നോളജ്​ ആൻഡ്​ ഹ്യൂമൻ ഡവലപ്​മെന്‍റ്​ അതോറിറ്റി (കെ.എച്ച്​.ഡി.എ). നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഏപ്രിൽ മൂന്നുവരെ ഓൺലൈൻ പഠനം തുടരുന്നത്​ സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്നാണ്​ കെ.എച്ച്​.ഡി.എ ഉ​​ദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച്​​ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപോർട്ട്​ ചെയ്യുന്നത്​.

    കർശനമായ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിന്​ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ മാനേജ്​മെന്‍റുകളെ അനുവദിച്ചേക്കും. ഇതിനായി പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളും കൈകൊണ്ട മുൻകരുതൽ നടപടികളും വിശദീകരിച്ച്​ ഔദ്യോഗികമായ അപേക്ഷ കെ.എച്ച്​.ഡി.എക്ക്​ സമർപ്പിക്കണം. ഇത്​ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം സ്കൂൾ തുറക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന്​ തീരുമാനമെടുക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ​ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുക. വിദ്യാർഥികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷക്കും ക്ഷേമത്തിനും ആയിരിക്കും പ്രധാന പരിഗണന.

    രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും മാർച്ച്​ രണ്ട്​ മുതൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ പഠനം വസന്തകാല അവധി അവസാനിക്കുന്ന മാർച്ച്​ 22ന്​ ശേഷവും തുടരുകയാണ്​. മൂന്നാം ടേം ആരംഭിക്കുന്നത്​ മുതൽ രണ്ട്​ ആഴ്ച കൂടി ഓൺലൈൻ പഠനം തുടരുമെന്നാണ്​ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം വ്യക്​തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്​.

    TAGS:DubaiSchoolsreopening
    News Summary - Dubai considering reopening schools
