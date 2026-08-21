ആറുമാസത്തിൽ ദുബൈ പൂർത്തിയാക്കിയത്​ 24,000 പ്രോപ്പർട്ടി യൂനിറ്റുകൾ

ആറുമാസത്തിൽ ദുബൈ പൂർത്തിയാക്കിയത് 24,000 പ്രോപ്പർട്ടി യൂനിറ്റുകൾtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ 2026ന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം രേഖപ്പെടുത്തി. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 36 ശതമാനം വർധനവോടെ 24,000ത്തിലധികം പുതിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് യൂനിറ്റുകളാണ് ഈ കാലയളവിൽ നഗരത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത്. ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും യു.എ.ഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം വ്യാഴാഴ്ച വിലയിരുത്തിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്.
2026ന്റെ ആദ്യ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ മൊത്തം 104 റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയായി. ഏകദേശം 111 ശതകോടി ദിർഹം സാമ്പത്തിക മൂല്യം വരുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതികൾ. പൂർത്തിയായ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 52 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വികസന കുതിപ്പ് ദുബൈയുടെ സാമ്പത്തിക ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ നിക്ഷേപകർക്കുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിവാണ്. യു.എ.ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂമിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ നേട്ടമെന്നും അദ്ദേഹം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു.
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