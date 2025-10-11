Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    11 Oct 2025
    11 Oct 2025

    ദുബൈ ചാപ്റ്റർ ​പഠനകേന്ദ്രം പ്രവേശനോത്സവം

    ദുബൈ ചാപ്റ്റർ ​പഠനകേന്ദ്രം പ്രവേശനോത്സവം
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ 109ാമ​ത്​ പ​ഠ​ന​

    കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം

    ദു​ബൈ: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ 109ാമ​ത്​ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ‘പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം 2025’ ക​വി​യും മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ കു​ഴൂ​ർ വി​ൽ​സ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ൽ ഖൈ​ൽ ഗേ​റ്റ് ഫേ​സ് വ​ൺ ബി​ൽ​ഡി​ങ്​ ന​മ്പ​ർ 12ൽ ​ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അം​ബു​ജം സ​തീ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു. ചാ​പ്റ്റ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ന​വാ​സ്, മ​ഹേ​ഷ്, മ​നോ​ജ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ബാ​ബു​രാ​ജ് ഉ​റ​വ് ആ​ദ്യ ക്ലാ​സ് ന​യി​ച്ചു. അ​ൽ​ഖൂ​സ്‌ മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജോ​ജു സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​ജീ​ബ് അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

