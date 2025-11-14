Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ദു​ബൈ...
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 7:01 AM IST

    ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ദു​ബൈ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഗ​മം

    ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ദു​ബൈ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഗ​മം
    ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ദു​ബൈ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ദു​ബൈ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സി​ലെ പോ​ണ്ട് പാ​ർ​ക്കി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മീ​റ്റി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​ലാ കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​റം പ​ക​രു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​വു​ന്ന ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ർ​ണി​വ​ൽ മൂ​ന്നാം സീ​സ​ൺ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ടീ​സ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വൈ​ബോ​സ്കി സ്റ്റേ​ജ് ഷോ​യി​ലാ​ണ് ടീ​സ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്ന​ത്.

