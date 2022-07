അതിസമ്പന്നരുടെ ഇഷ്ടനഗരങ്ങളായി ദുബൈയും അബൂദബിയും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: ലോകത്തെ അതിസമ്പന്നരുടെ ഇഷ്ടനഗരങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്​ ദുബൈയും അബൂദബിയും. ഈ വർഷം 4000ത്തോളം ശതകോടീശ്വരന്മാർ യു.എ.ഇയിലേക്ക്​ ചേക്കേറുമെന്നാണ്​ അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹെൻലി ഗ്ലോബൽ സിറ്റിൻൺസ്​ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്​. പ്രധാനമായും ദുബൈയിലും അബൂദബിയിലുമാണ്​ ഇവർ താമസമുറപ്പിക്കുക. നികുതിരഹിത വരുമാനം, ഏഷ്യക്കും യൂറോപ്പിനും ഇടയിലുള്ള സൗകര്യപ്രദമായ ലൊക്കേഷൻ, ആഡംബര സൗകര്യങ്ങൾ, ബിസിനസ്​ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം, എണ്ണയിൽനിന്നും ഗ്യാസിൽ നിന്നുമുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന വരുമാനം എന്നിവയാണ്​ ഇവരെ യു.എ.ഇയിലേക്ക്​ ആകർഷിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ​

ശതകോടീശ്വരന്മാർ താമസിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ യു.എ.ഇക്ക്​ 15ാം സ്ഥാനമാണുള്ളതെന്ന്​ അൾട്രറ്റയുടെ 2022ലെ ബില്ല്യണയർ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു​​. നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ദുബൈ 11ാം സ്ഥാനത്താണ്​. 45 ശതകോടീശ്വരന്മാരാണ്​ യു.എ.ഇയിൽ താമസമാക്കിയിരിക്കുന്നത്​. 181 ബില്യൺ ഡോളർ (664 ബില്യൺ ദിർഹം) ആണ്​ ഇവരുടെ സമ്പത്ത്​. ഇതിൽ തന്നെ 38 പേർ ദു​ബൈയെ ആണ്​ 'വീടാക്കിയിരിക്കുന്നത്​'. കൂടുതൽ അതിസമ്പന്നർ ദുബൈയിലേക്ക്​ വരുന്നത്​ റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ്​ മേഖലക്കും ഏറെ ഗുണകരമാകുമെന്നാണ്​ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്​. ഗോൾഡൻ വിസയും മറ്റ്​ നിക്ഷേപ അനുകൂല നടപടികളും കാരണം പ്രഷഫണലുകളും നിക്ഷേപകരും കൂടുതലായി യു.എ.ഇയിലേക്ക്​ വരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്​. ഇതോടെ രാജ്യത്ത്​ താമസയിടങ്ങൾക്ക്​ ആവശ്യം വർധിക്കും. ഈ വർഷം മൊത്തം 38,000 താമസയിടങ്ങൾ ദുബൈയിൽ ഉയരുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്​. ആദ്യപാദത്തിൽ മാത്രം 6700 താമസയിടങ്ങൾ നിർമിച്ചിരുന്നു. ഇനി 31,000ത്തിലധികം കൂടി നിർമിക്കുമെന്ന്​ സൂം പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻസൈറ്റ്​സിന്‍റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് സിറ്റിയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം താമസയിടങ്ങൾ വിറ്റുപോയിരിക്കുന്നത്​. ദു​ബൈ ലാൻഡ്, ഡൗൺ ടൗൺ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബൈ ക്രീക് ഹാർബർ, അൽ ജദ്ദാഫ്, ജെ.വി.സി, ഇന്‍റർനാഷണൽ സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലും താമസയിടങ്ങൾക്ക്​ നല്ല ഡിമാൻഡാണ്​. വിലയിലും ഈ വർഷം വർധനവ്​ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്​. അപ്പാർട്ട്​മെന്‍റുകളുടെയും വില്ലകളുടെയും വിലയിൽ യഥാക്രമം 9.5 ശതമാനം, 19.8 ശതമാനം വർധനയാണ്​ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്​. കോവിഡ്​ മഹാമാരിയുടെയും മറ്റും പശ്​ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ദുബൈയിൽ താമസയിടങ്ങളും വസ്തുവകകളും റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ വിറ്റുപോകുന്നതായാണ്​ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്​. Show Full Article

News Summary -

Dubai and Abu Dhabi are the favorite cities of the super rich