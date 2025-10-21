Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 8:04 AM IST

    ദു​ബൈ​യും അ​ബൂ​ദ​ബി​യും ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ആ​ഗോ​ള ന​ഗ​ര സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ആ​ദ്യ 50ൽ ​ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു
    ദു​ബൈ​യും അ​ബൂ​ദ​ബി​യും ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ
    ദു​ബൈ: സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശ​ക്തി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ലും അ​നു​ദി​നം വ​ള​രു​ന്ന ദു​ബൈ​യും അ​ബൂ​ദ​ബി​യും ഗ​ൾ​ഫ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​ക​ച്ച ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ. കാ​ർ​നി ഫോ​സൈ​റ്റ്​ നെ​റ്റ്​​വ​ർ​ക്​ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ആ​ഗോ​ള ന​ഗ​ര സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ആ​ദ്യ 50ൽ ​ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചാ​ണ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ​ന്ന പെ​രു​മ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ഇ​രു ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും നേ​ട്ട​ത്തി​ന്​ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ദു​ബൈ​യാ​ണ്​ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ന​ഗ​ര​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ​ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ 23ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന്​ ഒ​രു സ്ഥാ​നം ഇ​ത്ത​വ​ണ ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം അ​ബൂ​ദ​ബി 10 സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന്​ 49ാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി.

    പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തി 51ാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. റി​യാ​ദ്​ 56ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മ​നാ​മ 125ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. സൗ​ദി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ദ​മ്മാം, മ​ദീ​ന എ​ന്നി​വ​യും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​ദ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കാ​ണ്​ സ്ഥാ​നം പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ല​ണ്ട​ൻ, പാ​രി​സ്, ടോ​ക്യോ, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ പി​ന്നാ​ലെ​യു​ള്ള​ത്.

    ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വാ​ർ​ഷി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലാ​ണ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സി​റ്റീ​സ് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​ങ്ങ​നെ ബ​ന്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു, മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു, പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി കൂ​ടി​യാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 158 മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ബി​സി​ന​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, മ​നു​ഷ്യ മൂ​ല​ധ​നം, വി​വ​ര കൈ​മാ​റ്റം, സാം​സ്കാ​രി​ക അ​നു​ഭ​വം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

