Madhyamam
    Posted On
    12 Feb 2026 6:53 AM IST
    Updated On
    12 Feb 2026 6:53 AM IST

    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം സേ​വ​ന മി​ക​വി​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ല​യം -ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മെ​ന്ന്​ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി
    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം സേ​വ​ന മി​ക​വി​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ല​യം -ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്
    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം സേ​വ​ന ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യി​ലെ മി​ക​വി​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ല​യ​മാ​ണെ​ന്ന യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂ​മി​ന്‍റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന വ​ലി​യ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്‍റെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച പോ​സ്റ്റ​റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്‍റെ സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നെ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ദു​ബൈ എ​ന്ന ആ​ഗോ​ള ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം സേ​വ​ന മി​ക​വി​ൽ പു​തി​യ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ശൈ​ഖ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ദു​ബൈ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​വേ​ശ​ന​ക​വാ​ട​മാ​യി തു​ട​രാ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും, മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും വ​ഴി നേ​തൃ​ത്വ​വും മി​ക​വും കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മം തു​ട​രു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ലോ​കോ​ത്ത​ര സേ​വ​ന നി​ല​വാ​ര​ത്തോ​ടെ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യോ​ടെ​യും മു​ന്നേ​റു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ശൈ​ഖ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ ഈ ​വാ​ക്കു​ക​ൾ പു​തി​യ ഉ​ണ​ർ​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

