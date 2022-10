10 ദിവസം; ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നത്​ 21 ലക്ഷം യാത്രികർ, തിരക്ക്​ ഒഴിവാക്കാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം..

By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: അടുത്ത 10 ദിവസം ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ തിരക്കുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി എയർപോർട്ട്​ അധികൃതർ. ഒക്​ടോബർ 21 മുതൽ 30 വരെ 21 ലക്ഷം യാത്രികരാണ്​ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നത്​. ദിവസവും ശരാശരി 2.15 ലക്ഷം പേർ എത്തുന്നതിനാൽ യാത്രക്കാർ തിരക്ക്​ ഒഴിവാക്കാൻ ​മുൻകരുതലെടുക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

യു.എ.ഇയി​ലെ അമേരിക്കൻ, ബ്രിട്ടീഷ്​ കരിക്കുല്ലം സ്കൂളുകൾക്ക്​ മിഡ്​ ടേം അവധി തുടങ്ങുന്നതും യു.എ.ഇയിലേക്ക്​ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്​ ആരംഭിക്കുന്നതുമാണ്​ തിരക്ക്​ വർധിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​ ഒക്​ടോബർ 30നാണ്​. 2.59 ലക്ഷം പേർ ഈ ദിവസം മാത്രം എത്തുമെന്ന്​ കരുതുന്നു. തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങളും എയർപോർട്ട്​ അധികൃതർ പുറത്തിറക്കി. തിരക്ക്​ ഒഴിവാക്കാൻ: * വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക്​ പുറപ്പെടുന്നതിന്​ മുൻപേ രേഖകളെല്ലാ​മുണ്ടെന്ന്​ ഉറപ്പാക്കുക * യാത്ര സംബന്ധമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൃത്യ സമയത്ത്​ ശ്രദ്ധിക്കുക * 12 വയസിന്​ മുകളിലുള്ളവർ സ്മാർട്ട്​ ഗേറ്റ്​ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക * ടെർമിനൽ-1 യാത്രക്കാർ നിർബന്ധമായും മൂന്ന്​ മണിക്കൂർ മുൻപ്​ എത്തണം * ഓൺലൈൻ ചെക്ക്​ ഇൻ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം * ടെർമിനിൽ മൂന്നിൽ എമിറേറ്റ്​സ് എയർലെൻസിന്‍റെ സെൽഫ്​ ചെക്ക്​ ഇൻ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക * ബാഗേജിന്‍റെ ഭാരം നിശ്​ചിത അളവിലും കൂടിയിട്ടില്ലെന്ന്​ ഉറപ്പാക്കുക * ട്രാഫിക്​ കുരുക്ക്​ ഒഴിവാക്കാൻ ദുബൈ മെട്രോയുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക * ടെർമിനൽ 3ന്‍റെ ആഗമന മേഖലയിലേക്ക്​ പൊതുഗതാഗത വാഹനങ്ങൾക്കും അധികൃതരുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം Show Full Article

