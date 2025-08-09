Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമദ്യപിച്ച്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 7:13 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:13 PM IST

    മദ്യപിച്ച്​ വാഹനമോടിച്ചു; യുവാവിന്​ 25,000 ദിർഹം പിഴ

    text_fields
    bookmark_border
    ലൈസൻസ്​ റദ്ദാക്കി, ഏഷ്യൻ വംശജനെതിരെയാണ്​ നടപടി​
    മദ്യപിച്ച്​ വാഹനമോടിച്ചു; യുവാവിന്​ 25,000 ദിർഹം പിഴ
    cancel

    ദുബൈ: മദ്യപിച്ച്​ വാഹനമോടിച്ച്​ അപകടം വരുത്തിയ യുവാവിന്​​ ദുബൈ ക്രിമിനൽ കോടതി​ 25,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി. മൂന്നു മാസത്തേക്ക് ഇയാളുടെ​ ലൈസൻസ്​ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. ഏഷ്യൻ വംശജനാണ്​ നടപടി നേരിട്ടത്​. അനുവദനീയമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്​ വെച്ച്​ മദ്യം കഴിക്കുക, മദ്യപിച്ച്​ വാഹനമോടിക്കുക, പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി മൂന്നു കുറ്റങ്ങളാണ്​ ഇയാൾക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ചുമത്തിയിരുന്നത്​. മദ്യലഹരിയിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനം റോഡിലെ ഇരുമ്പ്​ ബാരിക്കേടിൽ ഇടിച്ചാണ്​ നിന്നത്​. അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയുടെ കുറ്റസമ്മതവും അപകട വിദഗ്​ധരുടെ റിപോർട്ടും പരിഗണിച്ചാണ്​ പ്രതിക്കെതിരെ കോടതി വിധി പറഞ്ഞത്​. കേസിന്‍റെ സാഹചര്യങ്ങളും പ്രതി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജഡ്ജിമാർ ശിക്ഷയിൽ ഇളവ്​ നൽകുകയായിരുന്നു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dubai newsdrunk drivingfineddirhams
    News Summary - Drunk driving; Young man fined 25,000 dirhams
    Similar News
    Next Story
    X