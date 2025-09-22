Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 22 Sept 2025 8:46 AM IST
    date_range 22 Sept 2025 8:46 AM IST

    മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം; യു​വാ​വി​ന്​ 15,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ

    മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്​​തു
    മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം; യു​വാ​വി​ന്​ 15,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ
    ദു​ബൈ: മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച്​ അ​പ​ക​ടം വ​രു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ യു​വാ​വി​ന്​ 15,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി ദു​ബൈ കോ​ട​തി. പ്ര​തി​യു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്യാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ബ​ർ​ദു​ബൈ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ കാ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും അ​ഞ്ച്​ മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​കൃ​തി​​ക്ക്​ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് ല​ഹ​രി ഉ​പയോ​ഗി​ച്ച​താ​യി സം​ശ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ലാ​ബോ​റ​ട്ട​റി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ അ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ മ​ദ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.തു​ട​ർ​ന്ന്​ മ​ദ്യ​പി​ച്ച്​ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​നും പൊ​തു​മു​ത​ൽ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​തി​നു​മാ​യി ര​ണ്ട്​ കേ​സു​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ്​ ​പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി.

    വി​ചാ​ര​ണവേ​ള​യി​ൽ പ്ര​തി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക്ക്​ പി​ഴ​ശി​ക്ഷ​യും ലൈ​സ​ൻ​സ്​ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്യാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്

    TAGS:UAE NewsGulf Newsdrunk drivingfinedAccidents
