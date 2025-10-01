Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    1 Oct 2025 6:58 AM IST
    Updated On
    1 Oct 2025 6:58 AM IST

    മദ്യലഹരിയിൽ വാഹനാപകടം: ഇരയുടെ കുടുംബത്തിന്​ രണ്ട്​ ലക്ഷം ദിയാധനം

    കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്​
    മദ്യലഹരിയിൽ വാഹനാപകടം: ഇരയുടെ കുടുംബത്തിന്​ രണ്ട്​ ലക്ഷം ദിയാധനം
    ദു​ബൈ: മ​ദ്യ ല​ഹ​രി​യി​ൽ ഓ​ടി​ച്ച വാ​ഹ​ന​മി​ടി​ച്ച്​ കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ര​ൻ മ​രി​ച്ച കേ​സി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ ര​ണ്ട്​ ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ദി​യാ​ധ​നം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ വി​ധി​ച്ച്​ ദു​ബൈ മി​സ്​​ഡി​മീ​നി​യ​ർ കോ​ട​തി. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി 10,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി.

    അ​റ​ബ്​ വം​ശ​ജ​യാ​യ യു​വ​തി​യാ​ണ്​ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി. അ​ൽ ഖു​ദ്​​റ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു​ അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​ത്. മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ൽ അ​മി​ത വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​ടി​ച്ച കാ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട്​ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ മൂ​ന്ന്​ കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രെ ഇ​ടി​ച്ചു തെ​റി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​വ​രി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ച്ചു. ര​ണ്ട്​ പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റാ​യ യു​വ​തി മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പ്ര​തി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്നു.

