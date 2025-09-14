Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഫുഡ്​ ഡെലിവറി രൂപത്തിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 7:34 AM IST

    ഫുഡ്​ ഡെലിവറി രൂപത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്ത്​: യുവാവിന്​ ജീവപര്യന്തം തടവ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഫുഡ്​ ഡെലിവറി രൂപത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്ത്​: യുവാവിന്​ ജീവപര്യന്തം തടവ്
    cancel

    ദു​ബൈ: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ട​ത്തി​ന്​ ഫു​ഡ്​ ഡെ​ലി​വ​റി രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ശൃം​ഖ​ല​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ യു​വാ​വി​ന്​ ദു​ബൈ ഫ​സ്റ്റ്​ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. 35കാ​ര​നാ​യ ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​നാ​ണ്​ ​പ്ര​തി. ഇ​യാ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ മു​ഴു​വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ല​ക്ക്​ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ശി​ക്ഷ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യോ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യോ പ​ണം കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യാ​നോ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നോ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്ത്​ എ​ന്ന മാ​ര​ക രാ​സ​ല​ഹ​രി​യാ​ണ്​ പ്ര​തി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫ്​ ആ​ന്‍റി നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക്സ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റി​ന്​ ല​ഭി​ച്ച വി​വ​രം.

    ഇ​യാ​ൾ സ്വ​യം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ്ര​തി അ​ബൂ​ഹൈ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ട​ക്കി​ടെ വ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്​ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട പൊ​ലീ​സ്​ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ക​യും ഒ​മ്പ​ത്​ പാ​ക്ക​റ്റ്​ ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്തു​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ വി​ൽ​പ​ന​ക്ക്​ പ്ര​ത്യേ​ക തു​ലാ​സു​ക​ളും ഇ​യാ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഫു​ഡ്​ ഡെ​ലി​വ​റി​യെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന​യാ​ണ്​ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    30 ദി​ർ​ഹം മു​ത​ൽ പ​ണം ഈ​ടാ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ൽ​പ​ന. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പ്ര​തി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും പൊ​ലീ​സ്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DrugLife ImprisonmentgulfUAE
    News Summary - Drug ; Youth sentenced to life imprisonment
    Similar News
    Next Story
    X