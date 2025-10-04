Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    4 Oct 2025 7:26 PM IST
    Updated On
    4 Oct 2025 7:26 PM IST

    മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്ത്​: യുവാവിന്​ 10 വർഷം തടവ്​

    26കാരനാണ്​ ശിക്ഷ ലഭിച്ചത്​
    മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്ത്​: യുവാവിന്​ 10 വർഷം തടവ്​
    ദുബൈ: മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്ത്​ കേസിൽ പിടിയിലായ യുവാവിന്​ ദുബൈ കോടതി 10 വർഷം തടവ്​ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. 80 ഗ്രാം മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്തിയ കേസിൽ 26കാരനാണ്​ ശിക്ഷ ലഭിച്ചത്​. ഇയാൾ മിടുക്കനായ വിദ്യാർഥിയും അടുത്തിടെ വിവാഹിതനുമാണെന്ന്​ സീനിയർ പ്രോസിക്യൂട്ടർ അബ്​ദുല്ല സാലിഹ്​ അൽ റൈസി പറഞ്ഞതായി ഇമാറാത്തുൽ യൗം റിപോർട്ട്​ ചെയ്തു. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന്​ ഉപയോഗിക്കാനല്ല, വിൽപനയെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ്​ ഇയാൾ മയക്കുമരുന്ന്​ കൈവശം വെച്ചതെന്ന്​ കോടതിയിൽ തെളിഞ്ഞു. മറ്റൊരു രാജ്യത്തു നിന്ന്​ ദുബൈയിലേക്ക്​ വരുന്നതിനിടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചാണ്​ ഇയാൾ ദുബൈ കസ്റ്റംസിന്‍റെ പിടിയിലാകുന്നത്​. ലഗേജിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന്​.

    യു.എ.ഇയിലെ നിയമം അനുസരിച്ച്​ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന്​ മയക്കുമരുന്ന്​ കൈവശം വെക്കുന്നതിനും വിൽപന ലക്ഷ്യത്തോടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതിനും വിത്യസ്ത ശിക്ഷയാണ്​ ലഭിക്കുകയെന്ന്​ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വിശദീകരിച്ചു. യുവാവിൽ നിന്ന്​ പിടികൂടിയ മയക്കുമരുന്നിന്‍റെ അളവ്​ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന്​ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായിരുന്നുവെന്ന്​ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്തിന്‍റെ രീതികൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്​. ഓൺലൈൻ വഴിയും രാജ്യാന്തര അതിർത്തികൾ കടന്നുമാണ്​ മയക്കുമരുന്ന്​ വിൽപന നടത്തുന്നത്​. എങ്കിലും ഇത്തരം ക്രിമിനൽ നടപടികൾ കണ്ടെത്താൻ ഏറ്റവും ആധുനികമായ സംവിധാനങ്ങളാണ്​ അതോറിറ്റിക്ക്​ ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.


    TAGS:DubaiDrugsGulf NewsUAEtop news
