Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    21 Sept 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    21 Sept 2025 7:36 AM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ട​ത്ത്​: ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക്​ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം

    ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക​ൾ, ശി​ക്ഷ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം നാ​ടു​ക​ട​ത്തും
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ട​ത്ത്​: ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക്​ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം
    ദു​ബൈ: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ട​ത്ത്​ കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ ര​ണ്ടു​ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഫു​ജൈ​റ​യി​ലെ ഫെ​ഡ​റ​ൽ പ്രൈ​മ​റി കോ​ട​തി ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ്​ ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക​ൾ. ശി​ക്ഷ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തും.

    ഫു​ജൈ​റ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി 925 നി​യ​ന്ത്രി​ത ഗു​ളി​ക​ക​ൾ ക​​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ലാ​ണ്​ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ക​സ്റ്റം​സ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ​ ബാ​ഗി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ഗു​ളി​ക​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ ഗു​ളി​ക​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​​യ​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ളു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    ര​ണ്ടാം പ്ര​തി പ​റ​ഞ്ഞ​ത​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ ഗു​ളി​ക കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​യാ​ൾ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി യാ​ത്ര ചെ​ല​വും തി​രി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന്​ 2000 രൂ​പ​യും ര​ണ്ടാം പ്ര​തി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് 36കാ​ര​നാ​യ ര​ണ്ടാം ​പ്ര​തി രാ​ജ്യം വി​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച്​ പി​ടി​യി​ലാ​യി. നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​ച്ച ഗു​ളി​ക​ക​ൾ മൂ​ന്നാം ക​ക്ഷി​ക്ക്​ 5000 രൂ​പ​ക്ക്​​ കൈ​മാ​റാ​ൻ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യോ​ട്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി ര​ണ്ടാം പ്ര​തി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി അ​യാ​ൾ​ക്ക്​ 10,000 രൂ​പ​യും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഗു​ളി​ക​ക​ളി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ര​ണ്ടു പേ​രു​ടെ​യും മൊ​ഴി​ക​ൾ. ഇ​തി​ൽ വൈ​രു​ധ്യം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഗു​ളി​ക​ക​ളി​ൽ മോ​ർ​ഫി​ൻ, പാ​പ​വെ​റി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ത്ത​രം മ​രു​ന്നു​ക​ൾ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​​ത്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച കോ​ട​തി ര​ണ്ടു ​​പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കും ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ്​ വി​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

