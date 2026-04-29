ഇ-സിഗരറ്റിൽ മയക്കുമരുന്ന്; ഷാർജയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
ഷാർജ: ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്രറ്റിൽ മയക്കുമരുന്ന് നിറച്ച് വിൽപന നടത്തിയ യുവാവ് ഷാർജയിൽ പിടിയിൽ. സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഇ-സിഗ്രറ്റുകളിൽ മയക്കുമരുന്ന് നിറച്ചിരുന്നത്. ഇതിനായി ഇയാൾ സ്വന്തം വീട് ചെറു ഫാക്ടറിയാക്കിയിരുന്നതായി ഷാർജ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ സേന അറിയിച്ചു. ഏഷ്യൻ വംശജനാണ് പിടിയിലായത്. പ്രതിയിൽ നിന്ന് ഇ-സിഗ്രറ്റുകളുടെ വൻ ശേഖരവും പാക്കിങ് ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.
അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറെ നാളായി ഇയാളെ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. വിപണിയിൽ വിൽപന നടത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് അനധികൃതമായി വലിയ അളവിൽ പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളും ഇ-സിഗ്രറ്റുകളും വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മയക്കുവിരുദ്ധ സേന നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായതെന്ന് ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ മാജിദ് സുൽത്താൻ അൽ അസ്ലം പറഞ്ഞു. പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ കടത്താൻ നൂതനമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് പ്രതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. വീട്ടിൽവെച്ച് കൈകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഇ-സിഗ്രറ്റിൽ മയക്കുമരുന്ന് നിറച്ചിരുന്നത്. ശേഷം ഇ-സിഗ്രറ്റുകളേതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു വിൽപന.
യുവാക്കളെയാണ് ഇയാൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നതെന്നും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തുന്ന മയക്കുമരുന്നുകളാണ് ഇ-സിഗ്രറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രഹസ്യ വിവരങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ സേനയുടെ നീക്കങ്ങൾ. കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം രക്ഷിതാക്കൾ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ തുറന്ന മനസോടെയുള്ള സമീപനം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
