Madhyamam
    date_range 16 Dec 2025 9:03 PM IST
    date_range 16 Dec 2025 9:03 PM IST

    ദുബൈയിൽ ട്രാഫിക്​ സിഗ്​നലുകൾ ശുചീകരിക്കാൻ ഡ്രോൺ

    -പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതിക്ക്​ തുടക്കമിട്ട്​ ആർ.ടി.എ
    ദുബൈയിൽ ട്രാഫിക്​ സിഗ്​നലുകൾ ശുചീകരിക്കാൻ ഡ്രോൺ
    ദുബൈ: ദുബൈയി​ൽ ട്രാഫിക്​ സിഗ്​നലുകൾ ഇനി ഡ്രോണുകൾ വൃത്തിയാക്കും. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി ഉടൻ നടപ്പാക്കാനാണ്​​ ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ)യുടെ തീരുമാനം. നിലവിൽ തൊഴിലാളികളെ ക്രെയ്​നുകളിലും മറ്റും ഉയർത്തിയാണ്​ എമിറേറ്റിലെ ട്രാഫിക്​ സിഗ്​നലുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത്​. അത്യാധുനിക ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് പൂർണമായും​ ഒഴിവാക്കാനാവും.

    കൂടാതെ ഹെവി ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറച്ച്​ പ്രവർത്തന ചിലവ്​ പരമാവധി കുറക്കാനും കഴിയും. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം മർറാക്കഷ്​ സ്​ട്രീറ്റ്​-റെബാത്ത്​ സ്​ട്രീറ്റ്​ ജങ്​ഷനിൽ ആയിരിക്കും നടപ്പിലാക്കുക. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ഗതാഗത നിരോധിക്കും. നേരത്തെ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച്​ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ സിഗ്​നലുകളുടെ ഒരു ഭാഗം മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വൃത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നതായി വ്യക്​തമായിരുന്നു.

    ഇതുവഴി പ്രവർത്തന സമയം 25-50 ശതമാനം വരെയും ചെലവ്​ 15 ശതമാനം വരെയും കുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ രംഗത്ത്​ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ചെലവ്​ കുറക്കൽ 25 ശതമാനം വരെ കുറക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ്​ കരുതുന്ന​തെന്ന്​ ആർ.ടി.എയുടെ​ റോഡ്​സ്​ ആൻഡ്​ ഫെസിലിറ്റീസ്​ മെയിന്‍റനൻസ്​ ഡയറക്ടർ​ അബ്​ദുല്ല അലി ലൂത്ത പറഞ്ഞു.

    ഇന്ധനത്തിന്‍റെയും ജലത്തിന്‍റെയും ഉപയോഗം കുറക്കുന്നതിലൂടെ കാർബൺ പുറന്തൽ കുറച്ച്​ കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കാനും സാധിക്കും. സേവന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിവിധ വിഭവങ്ങളെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അതുവഴി റോഡ്​ ഉപയോക്​താക്കളെ സുരക്ഷിതരാക്കുന്നതിനുമായി നൂതന സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആർ.ടി.എയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണ്​ പുതിയ നീക്കമെന്ന്​ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അറ്റകുറ്റപ്പണികളിൽ മനുഷ്യ അധ്വാനം കുറക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച്​ , ട്രാം സ്​റ്റേഷനുകളുടെ മുൻഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന പരീക്ഷണ പദ്ധതിയും അടുത്തിടെ ആർ.ടി.എ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

