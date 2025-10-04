Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    4 Oct 2025 8:46 AM IST
    4 Oct 2025 8:46 AM IST

    ഡ്രോൺ നിയന്ത്രണം; ആദ്യ ലൈസൻസ്​ അനുവദിച്ചു

    ദു​ബൈ എ​യ​ർ നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സ​സി​നാ​ണ്​ ആ​ദ്യ ലൈ​സ​ൻ​സ്​​​
    drone
    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വ്യോ​മ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ദ്യ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച്​ ജ​ന​റ​ൽ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (ജി.​സി.​എ.​എ). ദു​ബൈ എ​യ​ർ നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സ​സ്​ (ഡാ​ൻ​സ്) ആ​ണ്​ ആ​ദ്യ​മാ​യി യു-​സ്​​പേ​സ്​ സ​ർ​വി​സ്​ ​പ്രൊ​വൈ​ഡ​ർ (യു.​എ​സ്.​എ​സ്.​പി) ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി അ​തോ​റി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​യാ​ണ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ആ​ളി​ല്ലാ ഡ്രോ​ൺ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​നം രാ​ജ്യ​ത്ത്​ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​മാ​യി ലൈ​സ​ൻ​സ്​ യു-​സ്​​പേ​സ്​ സ​ർ​വി​സ്​ പ്രൊ​വൈ​ഡ​ർ ജി.​സി.​എ.​എ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വ്യോ​മ പാ​ത​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ​പു​തി​യ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ നേ​ടി​യ​തി​ലൂ​ടെ ഡാ​ൻ​സി​ന്​ സാ​ധി​ക്കും.

    ദു​ബൈ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്രൊ​ജ​ക്ട്​​സ്, എ.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​എ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജീ​സ്​ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ റ​ഡാ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, വ്യോ​മ​യാ​ന അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച്​ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​റ​ക്കാ​ൻ ഉ​ട​ന​ടി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കാ​നാ​വും.

