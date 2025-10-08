Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ​യി​ൽ ഡ്രോ​ൺ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 10:23 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഡെ​ലി​വ​റി കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ വ്യാ​പി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ടെ 30 ശ​ത​മാ​നം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കും
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഡെ​ലി​വ​റി കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ വ്യാ​പി​ക്കും
    cancel

    ദു​ബൈ: അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന ദു​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഡ്രോ​ൺ ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ അ​തി​വേ​ഗം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ 30 ശ​ത​മാ​നം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും, അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 70 ശ​ത​മാ​നം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ല​ൻ​ഗാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ എ​യ​ർ​ഷോ​ക്ക്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ദു​ബൈ സി​ലി​ക്ക​ൺ ഒ​യാ​സി​സി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഡെ​ലി​വ​റി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​യും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ എ​യ​ർ​ഷോ​ക്ക്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം ന​ട​പ്പാ​ക്കും. സേ​വ​നം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ന്‍റെ ഫ​ലം മി​ക​ച്ച​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഡെ​ലി​വ​റി​ക്കും ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക​ൽ പ​റ​ക്കും​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യോ​ജി​ച്ച ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ രൂ​പ​പ്പെ​ടും -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ദു​ബൈ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ‘കീ​റ്റ ഡ്രോ​ണി’​ന്​ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഡ്രോ​ൺ ഡെ​ലി​വ​റി ലൈ​സ​ൻ​സ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മെ​ഡി​സി​നു​ക​ളും പാ​ർ​സ​ലു​ക​ളും എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ആ​റ്​ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ദു​ബൈ സി​ലി​ക്ക​ൺ ഒ​യാ​സി​സി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണ്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ൾ ഭാ​വി ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട്​ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ല​ൻ​ഗാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​സൂ​ത്ര​ണ, പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്​ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തെ​ന്നും പ​റ​ക്കും​ടാ​ക്സി​ക​ൾ എ​ല്ലാ സു​ര​ക്ഷ, നി​യ​ന്ത്ര​ണ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദു​ബൈ​യി​ൽ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsDrone Delivery
    News Summary - Drone delivery to expand to more areas in Dubai
    Similar News
    Next Story
    X