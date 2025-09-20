Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Sept 2025 6:59 AM IST
    date_range 20 Sept 2025 6:59 AM IST

    ഡ്രോ​ണ്‍ ഡെ​ലി​വ​റി; അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ല്‍

    അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കും
    ഡ്രോ​ണ്‍ ഡെ​ലി​വ​റി; അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ല്‍
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഡ്രോ​ണ്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഡെ​ലി​വ​റി സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ല്‍ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച്​ അ​ബൂ​ദ​ബി. അ​ല്‍ സം​ഹ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഖ​ലീ​ഫ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ ഡ്രോ​ണ്‍ മു​ഖേ​ന പാ​ർ​സ​ലു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. വ്യോ​മ​യാ​ന രം​ഗ​ത്തെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യാ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ എ​ല്‍.​ഒ.​ഡി.​ഡി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി മൊ​ബി​ലി​റ്റി​യാ​ണ് ഡ്രോ​ണ്‍ ഡെ​ലി​വ​റി​യു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    നൂ​ത​ന നാ​വി​ഗേ​ഷ​ന്‍ സം​വി​ധാ​ന​വും റോ​ബോ​ട്ടി​ക് കൈ​യും ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഡ്രോ​ണ്‍ ആ​ണ് പാ​ഴ്‌​സ​ല്‍ ഡെ​ലി​വ​റി​യു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ലി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പ് ഖ​ലീ​ഫ സി​റ്റി​യി​ല്‍ വി​ഞ്ച് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഡ്രോ​ണ്‍ പാ​ർ​സ​ല്‍ ഡെ​ലി​വ​റി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള പാ​ർ​സ​ല്‍ ആ​ണ് അ​ന്ന് ഡ്രോ​ണ്‍ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​ച്ച​ത്. 2026 പ​കു​തി​യോ​ടെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പാ​ർ​സ​ല്‍, ച​ര​ക്ക് നീ​ക്കം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ല്‍.​ഒ.​ഡി.​ഡി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഫു​ജൈ​റ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലും ​ഡ്രോ​ൺ കാ​ർ​ഗോ സ​ർ​വി​സി​നാ​യു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്​ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ലോ​ഡ്​ ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ്, ഫു​ജൈ​റ നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സ​സ്​ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​​ടെ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

