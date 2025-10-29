Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 7:50 AM IST

    നാ​ദ​ൽ ഷി​ബ​യി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഡെലിവറിക്ക് തു​ട​ക്കം

    വിതരണകേന്ദ്രം ​നാദ​ൽ ഷി​ബ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്​ മോ​സ്ക്
    നാ​ദ​ൽ ഷി​ബ​യി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഡെലിവറിക്ക് തു​ട​ക്കം
    നാദൽ ഷിബ പള്ളി പരിസരത്ത്​ കീറ്റയുടെ ഡ്രോൺ ഡെലിവറി നടത്തുന്നു

    ദു​ബൈ: നാ​ദ​ൽ ഷി​ബ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. നാ​ദ​ൽ ഷി​ബ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്​ മോ​സ്ക്​ പ​രി​സ​ര​മാ​ണ്​ പി​ക്ക​പ്​ പോ​യ​ന്‍റ്. ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ അ​വ​ന്യു മാ​ൾ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ക​ഫേ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും​ ചൈ​നീ​സ്​ ഡെ​ലി​വ​റി ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ‘കീ​റ്റ’​ആ​പ്​ വ​ഴി ഭ​ക്ഷ​ണം ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്താ​ൽ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ നാ​ദ​ൽ ഷി​ബ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്​​ മോ​സ്​​കി​ന്‍റെ മു​റ്റ​ത്ത്​ എ​ത്തി​ച്ചു​ത​രും. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കാം.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ പ​ള്ളി​മു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഡെ​ലി​വ​റി ഹ​ബു​ക​ളാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നാ​യി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, പ​ള്ളി​ക​ളെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഹ​ബ്ബു​ക​ളാ​യി മാ​റ്റാ​ൻ ഡ്രോ​ൺ ഡെ​ലി​വ​റി റൂ​ട്ട് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വും വേ​ഗ​മേ​റി​യ​തു​മാ​യ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ണ്​ നാ​ദ​ൽ ഷി​ബ​ ഡ്രോ​ൺ റൂ​ട്ട്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക. ദു​ബൈ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ, ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്​ അ​ഫ​യേ​ഴ്​​സ്​​ ആ​ൻ​ഡ്​ ചാ​രി​റ്റ​ബ്​​ൾ ആ​ക്ടി​വി​റ്റീ​സ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്, കീ​റ്റ ഡ്രോ​ൺ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സം​രം​ഭം.

    2024 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ദു​ബൈ സി​ലി​ക്ക​ൻ ഒ​യാ​സി​സ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഡെ​ലി​വ​റി ന​ട​ത്താ​ൻ കീ​റ്റ​ക്ക്​ ഡി.​സി.​എ.​എ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​റ്​ ഡ്രോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്താ​നാ​ണ്​ അ​നു​മ​തി. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ആ​ദ്യ ഓ​ർ​ഡ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്​ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മാ​യി​രു​ന്നു. സി​ലി​ക്ക​ൻ ഒ​യാ​സി​സി​ലെ ഡ്രോ​ൺ ലാ​ൻ​ഡി​ങ്​ പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ റോ​ച്ച​സ്റ്റ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ ഓ​ഫ്​ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി ദു​ബൈ​യു​ടെ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഓ​ർ​ഡ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    പി​ന്നാ​ലെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഡ്രോ​ൺ ഡെ​ലി​വ​റി സ​ർ​വി​സ്​ വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ 30 ശ​ത​മാ​നം മേ​ഖ​ല​യി​ലും ​ഡ്രോ​ൺ ഡെ​ലി​വ​റി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. വ​രു​ന്ന അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​ത്​ 70 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും.

    TAGS:UAE Newsfood deliverydroneNadal Shiba Roundabout
    News Summary - Drone deliveries begin in Nadal Shiba
