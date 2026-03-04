Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈ യു.എസ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 March 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 4 March 2026 7:57 AM IST

    ദുബൈ യു.എസ്​ കോൺസുലേറ്റിന്​ സമീപം ഡ്രോൺ പതിച്ച്​ തീപ്പിടുത്തം; ആർക്കും പരിക്കില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ദുബൈ യു.എസ്​ കോൺസുലേറ്റിന്​ സമീപം ഡ്രോൺ പതിച്ച്​ തീപ്പിടുത്തം; ആർക്കും പരിക്കില്ല
    cancel

    ദുബൈ: നഗരത്തിലെ അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റിന് സമീപം ഡ്രോൺ പതിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തീപിടിത്തം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ്​ സംഭവം. വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തര സേവന വിഭാഗങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിച്ചതായി ദുബൈ മീഡിയ ഓഫീസ്​ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്ക്​ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണമായി നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiUS consulateIran attackdrone crashesIran Israel Tensions
    News Summary - Drone Attack Near US Consulate in Dubai
    Similar News
    Next Story
    X