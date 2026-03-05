Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു.എസ്​ കോൺസുലേറ്റിന്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 March 2026 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 5 March 2026 7:53 AM IST

    യു.എസ്​ കോൺസുലേറ്റിന്​ സമീപം ഡ്രോൺ പതിച്ച്​ തീപ്പിടിത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല
    യു.എസ്​ കോൺസുലേറ്റിന്​ സമീപം ഡ്രോൺ പതിച്ച്​ തീപ്പിടിത്തം
    cancel
    camera_alt

    ദുബൈ യു.എസ്​ കോൺസുലേറ്റിന്​ സമീപം തീപ്പിടിത്തം

    അണക്കുന്ന സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ സേനാംഗങ്ങൾ

    ദുബൈ: നഗരത്തിലെ അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റിന് സമീപം ഡ്രോൺ പതിച്ചതിനെ തുടർന്ന്​ തീപ്പിടിത്തം. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വൈകിയുണ്ടായ തീപ്പിടുത്തം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തര സേവന വിഭാഗങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിച്ചതായി ദുബൈ മീഡിയ ഓഫീസ്​ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്ക്​ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ പൂര്‍ണമായി നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:US consulatecatches firedrone crashes
    News Summary - Drone crashes near US consulate, catches fire
    Similar News
    Next Story
    X